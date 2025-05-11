Mardian Mall, Anneler Günü'nü Renkli Etkinliklerle Kutladı

Mardian Mall Alışveriş Merkezi, Anneler Günü'nü renkli etkinliklerle kutladı. Anneler ve çocukları, gün boyu eğlenceli atölyelerden sürpriz hediyelere kadar birbirinden özel aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde özel olarak tasarlanan etkinlik alanında el emeği ürün atölyeleri, anne-çocuk fotoğraf çekimleri ve interaktif oyunlar büyük ilgi gördü. "Şans Çarkı" ile katılımcılar indirim kuponları ve Mardian Mall mağazalarından hediye çekleri kazanırken, çocuklar anneleri için hazırladıkları el yapımı hediyelerle duygusal anlar yaşattı.

"Annelerimiz, kalbimizdeki en güzel yerdedir" diyen Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "Bu yıl da annelerimizin yüzünü güldürmek için özenle hazırlandık. Onların fedakarlıklarına minnettarız ve bu özel günde Mardian Mall olarak ailelerin mutluluğuna ortak olduk. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Anneler Günü" temalı kısa film gösterimi de misafirlere duygusal anlar yaşattı. Mardian Mall, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında etkinliğe özel gelirinin bir bölümünü Anne- Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayarak anlamlı bir adım attı. - MARDİN