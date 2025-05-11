Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te

Mardian Mall, Anneler Günü'nü Renkli Etkinliklerle Kutladı

Mardian Mall, Anneler Günü'nü Renkli Etkinliklerle Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardian Mall Alışveriş Merkezi, Anneler Günü'nde düzenlediği çeşitli etkinliklerle annelere ve çocuklara keyif dolu bir gün yaşattı. Eğlenceli atölyeler, fotoğraf çekimleri ve interaktif oyunlarla dolu etkinlikte, Katılımcılar sürpriz hediyeler kazanarak duygusal anlar yaşadı.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi, Anneler Günü'nü renkli etkinliklerle kutladı. Anneler ve çocukları, gün boyu eğlenceli atölyelerden sürpriz hediyelere kadar birbirinden özel aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde özel olarak tasarlanan etkinlik alanında el emeği ürün atölyeleri, anne-çocuk fotoğraf çekimleri ve interaktif oyunlar büyük ilgi gördü. "Şans Çarkı" ile katılımcılar indirim kuponları ve Mardian Mall mağazalarından hediye çekleri kazanırken, çocuklar anneleri için hazırladıkları el yapımı hediyelerle duygusal anlar yaşattı.

"Annelerimiz, kalbimizdeki en güzel yerdedir" diyen Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "Bu yıl da annelerimizin yüzünü güldürmek için özenle hazırlandık. Onların fedakarlıklarına minnettarız ve bu özel günde Mardian Mall olarak ailelerin mutluluğuna ortak olduk. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Anneler Günü" temalı kısa film gösterimi de misafirlere duygusal anlar yaşattı. Mardian Mall, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında etkinliğe özel gelirinin bir bölümünü Anne- Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayarak anlamlı bir adım attı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.