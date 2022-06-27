Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Manyas'ta Hacı adayları uğurlandı

Manyas'tan hacı adayları hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara hareket etti.

Manyas'tan hacı adayları hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara hareket etti.

Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için 65 yaş ve altını kabul ettiği için Manyas'tan hac için kayıtlı yaklaşık 400 kişiden sadece 6 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Çiftlerden iki aile Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara giderken, bir aile ise özel şirketler için hac farizasını yerine gitmek için hareket ettiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suudi Arabistan Manyas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title