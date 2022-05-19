Manyas'ta bayram coşkusu - Haberler

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Manyas ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. İlçe stadında ki etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Tancan Barçin öğrencilerin ve halkın bayramını kutladılar. Gençlik Merkezi Sportif Eğitim Uzmanı Erdi Genç günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptıktan sonra Atatürk'ün Gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Şiirlerin okunması ve Halkoyunları gösterileri ile devam eden etkinlikler, Karate takımı ve güreş takımının gösterileri yer aldı. 400 metrelik erkekler bayrak yarışı yapılırken, Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalar da ve kutlamalar da emeği geçenlere kupaları, plaket ve hediyeleri ilçe protokolü tarafından verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde geçit resmiyle sona erdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel