Mantar toplamaya gitti, gördüğü manzara karşısında şok oldu Definecilerin kazdığı çukur tehlike saçıyor, o anları böyle kaydetti Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden vatandaş gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Mantar toplamaya gitti, gördüğü manzara karşısında şok oldu

Definecilerin kazdığı çukur tehlike saçıyor, o anları böyle kaydetti

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden vatandaş gördüğü manzara karşısında şok oldu. Definecilerin kazdığı çukuru gören vatandaş, bölgede oluşabilecek tehlikeyi önleyebilmek için o anları kayıt altına aldı.

Olay, Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Ordu isimli vatandaş mantar toplamak için bölgeye gitti. Bu esnada şans eseri kazılan bir çukur gördü. Derinliğinin yaklaşık 10 metre olduğu düşünülen çukurun saçtığı tehlikeyi gözler önüne getirmek isteyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Cafer Ordu kayıt altına aldığı görüntülerde, "Burası Kayacık ormanında bulunan tarihi Dede Türbesi mevki diye adlandırılan bir yer. Definecilerin talanına uğramış. Yaklaşık 10 metre derinliğinde bir çukur açık bırakılmış. İçerisine yanlışlıkla insan veya hayvan düşse mümkün değil buradan çıkabilmesi. Büyük tehlike arz ediyor, üzerini dahi kapatmadan kaçıp gitmişler buradan. Tesadüfen rastladım ben de buraya. İlgililerin tedbir alması gereken bir yer ve inşallah bir felaket olmadan tedbir alınır" ifadelerine yer verdi.