Üye Girişi
Haberi Paylaş
Manisalılar sandık başında

Manisalılar sandık başında

Yerel Haberler

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Manisa'da da oy verme işlemi başladı. Mevcutta AK Parti'nin 6, CHP'nin 3, MHP'nin 1 milletvekili bulunan Manisa'da 1 milyon 106 bin seçmen, sabah saat 08.00'den itibaren vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitmeye başladı. 3 bin 573 sandıkta oy kullanılacak ilde saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesiyle sandıkların açılmasına başlanacak. - MANİSA

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Manisa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title