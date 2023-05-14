Manisalılar sandık başında

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Manisa'da da oy verme işlemi başladı. Mevcutta AK Parti'nin 6, CHP'nin 3, MHP'nin 1 milletvekili bulunan Manisa'da 1 milyon 106 bin seçmen, sabah saat 08.00'den itibaren vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitmeye başladı. 3 bin 573 sandıkta oy kullanılacak ilde saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesiyle sandıkların açılmasına başlanacak. - MANİSA