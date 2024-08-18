Üye Girişi
Haberler

Manisalı Üretici, Satamadığı Biberleri Vatandaşların Toplayabileceğini Duyurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi, satamadığı kapya biberlerini sosyal medya üzerinden halka açtı. Vatandaşlar tarlaya gelerek biberleri toplamaya başladı. Çiftçiler, düşük fiyatlar ve maliyetler nedeniyle zarar ettiğini belirterek tarım politikalarının değişmesini ve çiftçilere destek olunmasını istedi.

OSMAN BEKKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesi'nde üreticilik yapan İsmail Kocakurt, kapya biberini sosyal medya hesabından vatandaşların toplayabileceğini" duyurdu. Vatandaşlar, tarlaya gelerek biberleri toplamaya başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesi'nde üreticilik yapan İsmail Kocakurt, satamadığı kapya biberini sosyal medya hesabından "halka açtığını" duyurdu.

"Yazık bu çiftçinin haline"

Tarlada biber toplayan bir kadın, "İsmail Kocakurt tarlayı köylüye açtı biber para yapmayınca. Allah razı olsun, herkes gelip buradan biberini topluyor. Yazık bu çiftçinin haline" dedi.

İsa Yaşa ise "İsmail Kocakurt biberi satılmadığı için ve mazot pahalı olduğu için biberi halka açtı. Ben de burada biber topluyorum. Hayır dağıtıyor" diye konuştu.

"Çiftçiler zarar ediyor"

Manisa'nın Salihli ilçesi Poyrazdamları Mahallesi'nden Mesut Turan, "Bugün eşimle beraber İsmail Kocakurt arkadaşımın biber tarlasına geldik. Arkadaşımız yetiştirdiği biberleri satamayınca halka dağıtmayı haber verdi. Eşimle geldik, şu anda biber topluyoruz. Çiftçimizin hali çok zor. Allah çiftçimize sabır versin" diye konuştu.

Diğer bir üretici ise, büyük mücadeleler sonunda emeğini yok pahasına satmak zorunda kaldığını ve pazar bulamadığını belirtti. "Burada bir aile işletmesi olarak yılın 12 ayı çiftçimizin başındayız. Ancak bu sene maalesef emeğimizin karşılığını alamadık. Hiçbir ürün para etmedi. Üretim planlamasının yapılmaması ve halkın alım gücünün olmaması nedeniyle ürünlerimiz elimizde kaldı. Allah yardımcımız olsun. Suyumuz çok kıt, enerji ve gübre giderlerimiz çok yüksek. TEDAŞ her ay sonunda yakamıza yapışıyor, faturalarımızı ödememizi istiyor, elektriklerimizi kesiyor. İnşallah bu düzen değişir" şeklinde konuştu.

"Bu borçları ödemek için ya traktörümüzü satacağız ya tarlamızı"

Poyrazdamları Mahallesi'nden Fatih Turanlı şunları söyledi:

"Her üründe olduğu gibi, biber de toplaması kendi maliyetini karşılamadığı için arkadaşımız biberini halka açtı. Bunu da sosyal medya hesaplarından duyurdu. Domates, patlıcan, salatalık ve biber de aynı şekilde. Ürünün toplanması ve pazarlanması, ürünün maliyetini karşılamıyor. Bu yıl çiftçi tamamen zarar etti, cebimizden yiyoruz. Bu maliyetleri ödemek zorundayız; belki traktörümüzü satacağız. Kimi bankadan kredi çekti, kimi eşinden dostundan borç aldı. Bu borçları ödemek için ya traktörümüzü satacağız ya tarlamızı ya da arabamızı. Birikimlerimizi kullanarak açığı kapatacağız. Bu da bizi birkaç yıl geriye atacak. Bu şekilde üretime nasıl devam edeceğiz? Önümüzdeki yıl ne yapacağız? Bu soru bizi endişelendiriyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, ama duyulmadığımızı zannediyoruz. Lütfen kulak verin, zarardayız."

"Bu işin devam edebilmesi için tarım politikalarının değişmesi lazım"

Manisa Salihli ilçesi Poyrazdamları Mahallesi'nde üretici olan ve biber tarlasını halka açan İsmail Kocakurt şu şekilde konuştu:

"Geçen sene 15 liraya sattığımız kapya biber, bu sene 6,5 lira. Geçen yıl 10 liraya sattığımız patlıcan, bu yıl 6- 7 lira bandında. Geçen yıl 3,5-4 liraya sattığımız domates ise şu anda 1 lira 80 kuruş. Bu işin devam edebilmesi için tarım politikalarının değişmesi lazım. Planlı ekim-dikim yapmamız gerekiyor. Su sıkıntımız var, bunun önüne geçmeliyiz. Girdi maliyetleri iki katına çıktı. Geçen yıl 2,35 kuruş olan elektriğin kilovatı bu yıl 3 lira 80 kuruşa çıktı. Pazarda 30-35 liraya satılan biberi ben 6 liraya mal edip 6,5 liraya sattım. 50 kuruş için bu işi yapmam. Bu yıl işi bırakma durumuna geldim. 20 yıldır bu işi yapıyorum, bu yıl kadar isteksiz bir iş yaptığımı hatırlamıyorum. Geleceğimiz için bize sahip çıkın. Çiftçiler olarak zor durumdayız."

Ziraat Odası Başkanı Yalvaç: "Çiftçimizin senini duyun, destek olun"

Manisa'nın Salihli ilçesi Poyrazdamları Mahallesi'nde çiftçilerin yanına giden Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tarlada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Maalesef, iki hafta önce kavun ve karpuzla başlayan, ardından domatesle devam eden sıkıntılar, şimdi de biberle devam ediyor. Tarla sahibi İsmail Kocakurt ve babası, bu güzelim biberleri halka sundular, dağıtıyorlar. Pandemi, dünyada iki mesleği öne çıkardı: çiftçilik ve sağlık çalışanları. Türk halkı hiç aç kalmadı; meyve sebze halleri ve manavlar doldu. Bu yüzden devletimizden çiftçimize destek bekliyoruz. Çiftçimiz emek verdi, biberin büyümesi için gübresini, ot ilacını ve sulamasını yaptı. Ancak bu biberler para yapmadığı için halka sunuluyor. Tarım politikasında çiftçi ne ekeceğini bilmeli. Buradan Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz çiftçimizin sesini duyun, çiftimize destek olun."

Kaynak: ANKA / Yerel

Sosyal Medya Salihli Ekonomi Manisa Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title