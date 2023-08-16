Manisalı şehitler dualarla anıldı

Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Jandarma Er Mehmet Koçcu, Piyade Er Hüsnü Keşan, Jandarma Onbaşı Fahrettin Ödemiş, Polis Memuru Mustafa Yemen, Polis Memuru Ömer Berberoğlu, Polis Memuru Yılmaz Özgüner şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit ve pilav hayrıyla anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisalı şehitlerin anılması amacıyla başlatılan mevlit ve hayır etkinliği, Manisa merkezinde de devam etti. Kısık Camii bahçesinde düzenlenen programa, şehit yakınları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Mezarlık Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, tüm şehitler dualarla ve saygıyla anıldı. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş tarafından şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı hediye edildi. Evlatlarını vatan için feda eden ailelere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Memiş, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - MANİSA