Manisa'da 31 yıl önce Şırnak'ta şehit olan Mehmet Savunmaz ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden annesi Hürü Savunmaz adına şehidin isminin verildiği aile sağlığı merkezi önünde ailesi tarafından lokma hayrı düzenlendi.

Manisa'da 31 yıl önce Şırnak'ta şehit olan Mehmet Savunmaz ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden annesi Hürü Savunmaz adına şehidin isminin verildiği aile sağlığı merkezi önünde ailesi tarafından lokma hayrı düzenlendi.

Manisalı şehit ve annesi için lokma hayrı yapıldı. Şırnak'ın Görmeç köyünde 1 Şubat 1992 tarihinde operasyon dönüşünde şehit olan ve geçen yıl ismi Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki aile sağlığı merkezine verilen Şehit Piyade Komando er Mehmet Savunmaz ile geçen yıl hayatını kaybeden annesi Hürü Savunmaz için lokma hayrı düzenlendi. Şehit Mehmet Savunmaz Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen lokma hayrına katılan aile hekimleri ve personeli, Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi Başkanı Aydın Akagündüz, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Yeni Mahalle halkı ve şehidin ailesi katıldı.

Şehit kardeşi Kazım Savunmaz, "Vatan ve bayrak uğruna şehit olan askerimize, polisimize, öğretmenlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, kabirleri nur olsun inşallah. Bu hayatta olan gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Bu hayattan göçmüş olan tüm gazilerimize de Allah gani gani rahmet eylesin" dedi. - MANİSA