Manisalı polis yaşam mücadelesini kaybetti İzmir'in Tire ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Turan Arıkan, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. İzmir'in Tire ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Turan Arıkan, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Arıkan, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Tire ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen kazada, Ege Efe D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile polis memuru Turan Arıkan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arıkan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra helikopter ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arıkan, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Memleketi Salihli'de toprağa verildi Arıkan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Salihli Hamidiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç mezarlığına defnedildi. İlçe Müftüsü Adem Karakelebek'in kıldırdığı cenaze namazına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Tire Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile ailesi ve meslektaşları katıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Tire Yerel Haberler

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