Manisalı Pazarcı: "Şükrede Ede Bu Hallere Geldik. Fiyatlar Düşecek Diye Beklerken Aksine Yükseliyor"

Manisalı pazarcı esnafı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak'a dert yanarak "Şükrede ede bu hallere geldik gerçi ama. Şu biber çeşitleri geçen hafta 10 liraydı bu hafta 15 lira. Fiyatlar düşecek diye beklerken aksine yükseliyor" dedi. 75 yaşındaki emekli bir vatandaş ise "2 saat oldu pazarda geziyorum nerede ucuz bulurum diye. Daha torba boş para bitti. Geçen sene 20 lira ile gelirdim de para bile kalırdı. Şimdi 100 lira yetmiyor. Emekliyiz, bugün verdi yarın alacak zaten" diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kurulan Karaköy Semt Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşları dinledi. Pazarcı esnafı artan girdi maliyetleri sebebiyle artık tezgah açacak güçlerinin kalmadığını belirtirken, vatandaş ise fiyatların yüksekliğinden dert yandı.

"KEŞKE BUGÜN AÇMASAK DEDİĞİMİZ OLUYOR"

40 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen bir esnaf, son 3 aydır zarar ettiğini dile getirerek, "Bazı insanlar var onlar için gelmek zorundasın. Para kazanmasak da onlar için geliyoruz. 3-4 aydır para kazandığımız kesinlikle yok. Keşke bugün açmasak dediğimiz oluyor" diye konuştu.

Başka bir pazarcı esnafı da "İşler nasıl" sorusu üzerine "Şükür, şükrede ede bu hallere geldik gerçi ama, valla zor. Şu biber çeşitleri geçen hafta 10 liraydı bu hafta 15 lira. Fiyatlar düşecek diye beklerken aksine yükseliyor" dedi.

"YAPRAK GÜBRESİ ATIYORUZ ONLAR BİRAZ DAHA UCUZ DİYE"

Halkın alım gücünün, kendilerinin ise tezgah açacak güçlerinin kalmadığını ifade eden bir başka pazarcı esnafı ise sıkıntısını şöyle dile getirdi:

"Geçen sene 150 liraya aldığım gübrenin çuvalı bu sene 750 lira. Yaprak gübresi atıyoruz onlar biraz daha ucuz diye. Benim traktör dönümüne 2 litre yakar. Yani 60 lira dönümüne. Geçen sene 100 liralık mazot alıyordum. 13 litre mazot alıyordum 100 liraya yetiyordu bana. Bu sene aynı şeyi 600 liraya alıyorum. 5 kat fazla oldu yani. Eskiden 50 kuruş 1 lira karına malı satıyordun ama şimdi maliyet çok yükseldi. En azından 4 liraya 3 liraya çalışması lazım kiloda. Geçen yıl 30 lira poşet parası veriyorduk tezgahta kullandığımız. Bu sene 120 lira. Yani 1 liraya çalıştığım zaman 120 kilo mal satmam lazım sadece poşet parasını çıkartmak için. Evime ekmek yok."

"KEŞKE HİÇ VERMESE DE HİÇ ALMASA DA"

Pazar yerine alışverişe gelen 75 yaşındaki emekli bir vatandaş ise "2 saat oldu pazarda geziyorum nerede ucuz bulurum diye. Daha torba boş para bitti. Geçen sene 20 lira ile gelirdim de para bile kalırdı. Şimdi 100 lira yetmiyor. Emekliyiz, bugün verdi yarın alacak zaten. Keşke hiç vermese de hiç almasa da" dedi.

"NE DEMOKRASİ VAR NE ANAYASA VAR NE KANUN VAR"

Bir pazarcı esnafı ise "Bardağın hep boş tarafını görüyoruz bir de dolu tarafına bakalım. Şimdi ben bardağın boş tarafına baktım, mazot 30 lira, şeker bilmem kaç lira, hepsi almış başını gidiyor. Bir de dolu tarafına baktım, dolu tarafında ne demokrasi var ne anayasa var ne kanun var ne bir şey var. Orası da boş burası da boş. Yaptıkları icraatlar da var inkar etmeyelim. Hamdolsun Sümerbank'ı sattı, hamdolsun Tekel'i sattı, hamdolsun şeker fabrikalarını sattı, hamdolsun tarımı bitirdik bu hizmetleri var yani. Sonra sen git Rusya'dan şeker al buğday al" diye konuştu.

"AKP İKTİDARI ÇAY KAŞIĞININ UCU İLE VERİYORSA KEPÇE İLE GERİ ALACAK"

Yaklaşık 2 saat süren pazar çalışması sonrası açıklamalarda bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, şu ifadeleri kullandı:

"Pazar yeri ziyaretimizde gördük ki ne asgari ücrete ne de emekli maaşına yapılan zam ekonomik krizin yarattığı yangını söndürememiş. Vatandaşımız ve esnafımız yapılan zamdan beklediği umudu bulamamış. Çünkü onlar da biliyorlar ki AKP iktidarı çay kaşığının ucu ile veriyorsa kepçe ile geri alacak. Buradan bir kez daha söylüyoruz vatandaşın alım gücünü artırmak zorundasınız. Bunu da ancak üretime, çiftçiye, üreticiye destek olarak yapabiliriz. Bir ülke eğer üretmezse, üretim yapmazsa çöker ama AKP iktidarı tercihini her zamanki gibi beşli çetelerden yana kullanıyor, onlara destek oluyor. Vatandaşın, esnafı, çiftçinin, emeklinin, emekçinin sıkıntısı hiçbir zaman akıllarında değil. Artık bulundukları makamlara halkın oylarıyla geldiklerini unutmuşlar ama şunu bilsinler ki onları iktidar yapan halk, kendisini unutanları da sandıkta unutmasını çok iyi bilir."

"HALKIMIZIN BUGÜN TEK UMUDU YAPILACAK İLK SEÇİMLE BU İKTİDARA SON VERMEK"

Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ise yaptığı açıklamada, vatandaş ve esnafın tek umudunun artık erken seçim olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Bir ilçe başkanı da değil bir vatandaş olarak gördüğüm yüksek fiyatlar karşısında çok üzüldüm. Bu maliyet ile ne üretici fiyatlarını düşürebiliyor ne de tüketici alım yapabiliyor. Halkımızın bugün tek umudu yapılacak ilk seçimle bu iktidara son vermek. Vatandaş erken seçim istiyor."

ANKA / Yerel