Manisalı Emekli Tarım İşçisi: "Buraya Biber Tarlasına Çalışmaya Gelenler Varlığından Değil Açlığından Geliyor"

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde biber ve mısır tarlasında yevmiye ile çalışan emekli vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. 7 bin 500 lira emekli maaşı geçinemediğini belirten bir tarım işçisi, "7 bin 500 lira emekli maaşı ile 3 tane çocuk okutanlar var Tüp olmuş 590 lira. Aldığımız para 500 lira. Bir pazara çıksak 1 kilo et alamıyoruz. Patron ne yapacak biberi satamıyor ki bizlere verse. Nasıl bize verecek, veremiyor. Sabah 7'de tarlada oluyoruz akşam 7'de evde oluruz. 12-13 saat bir mesaimiz var. Şu milletin hepsi aç. Buraya biber tarlasına gelenler varlığından gelmiyor, açlığından geliyor" dedi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde biber ve mısır tarlasında yevmiye ile çalışan emekli vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. 7 bin 500 lira emekli maaşı geçinemediğini belirten bir tarım işçisi, "7 bin 500 lira emekli maaşı ile 3 tane çocuk okutanlar var Tüp olmuş 590 lira. Aldığımız para 500 lira. Bir pazara çıksak 1 kilo et alamıyoruz. Patron ne yapacak biberi satamıyor ki bizlere verse. Nasıl bize verecek, veremiyor. Sabah 7'de tarlada oluyoruz akşam 7'de evde oluruz. 12-13 saat bir mesaimiz var. Şu milletin hepsi aç. Buraya biber tarlasına gelenler varlığından gelmiyor, açlığından geliyor" dedi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde biber ve mısır üreten çiftçi de yevmiye ile çalışan tarım işçileri de artan maliyetlerden şikayetçi. Kadın tarım işçisi, "500 liraya 10 saat çalışıyoruz pazardan 2 kilo bir şey zor alıyoruz. Bir gün çalıştığımız yevmiye ile bir tane tüp alamıyoruz. 2 günlük yevmiye ile pazarımızı zor görüyoruz. Hayat şartları çok zor" dedi. Biber üreticisi Vedat Terdi de, "İşçi de mağdur, çiftçi de mağdur. Herkes mağdur şu anda. Biz para kazanamadığımız için işçiye istediği ücreti veremiyoruz. İşçi kazandığı para ile evine ekmek zor götürüyor. Bilmiyorum artık bu işin sonu nasıl olacak" ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜNLÜK YEVMİYE İLE PAZARIMIZI ZOR GÖRÜYORUZ"

Biber toplayan kadın işci, "500 liraya 10 saat çalışıyoruz pazardan 2 kilo bir şey zor alıyoruz. Bir gün çalıştığımız yevmiye ile bir tane tüp alamıyoruz. 2 günlük yevmiye ile pazarımızı zor görüyoruz. Hayat şartları çok zor. Hayat çok pahalı. Çocuk okutan arkadaşlarımız var evi kira olanlar var. Yaşam şartları o kadar zor ki, geçinemiyoruz bu parayla" dedi. Diğer bir kadın işci ise "Ben ne diyeyim 2 tane çocuk okutuyorum. Hiçbir şey yetişmiyor. Kazanırsak yiyeceğiz kazanmasak yok. Emekliliğimiz yok hiçbir şeyimiz yok. Yevmiyelerin biraz daha artmasını bekleriz,aldığımız parayla pazarda hiçbir şey alamıyoruz" diye konuştu.

Diğer bir kadın işçi ise "Patronlar para kazanamıyor. Biz de burada para kazanamıyoruz. Öyle gidiyor. Patron kazanırsa biz de kazanacağız. Biber güzel satılırsa pahalı olursa biz de kazanacağız o da kazanacak. Memnun değiliz kazancımızdan. Çarşı pazar pahalı bir şey alamıyorsun kendi çocuklarım okuyor. Bizler memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

"BİBER TARLASINA ÇALIŞMAYA GELENLER AÇLIĞINDAN GELİYOR"

Bir başka işçi ise şunları söyledi:

"7 bin 500 lira emekli maaşı ile 3 tane çocuk okutanlar var 2 tane çocuk okutanlar var. Tüp olmuş 590 lira. Aldığımız para 500 lira. Bir pazara çıksak 1 kilo et alamıyoruz. Patron ne yapacak biberi satamıyor ki bizlere verse. Hayat çok pahalı mazot olmuş 40 lira. Nasıl bu adam bize verecek, Veremiyor. Bu hayattan nasıl olacak? Sabah 7'de tarlada oluyoruz akşam 7'de evde oluruz. 12-13 saat bir mesaimiz var. Şu milletin hepsi aç. Buraya biber tarlasına gelenler varlığından gelmiyor, açlığından geliyor. Emekliyim, 7 bin 500 lira alıyorum. Memnun değilim. 13 sene yer altında durdum. Yer altından emekliyim. 7 bin 500 lira bizim hakkımız mı yerin 5 bin metre yerin altında çalıştım. Devlet madeninde çalışanlara veriyorlar 20 bin lira maaş. Şirkete taşerona veriliyor 15 bin lira maaş 10 bin lira maaş. Emekli olmuş devlet madeninden şu anda 20 bin lira alan var 17 bin lira alan var. Özel sektörde benim gibi çalışan yer altında çalışanlar alıyor 7 bin lira maaş. 20 bin lira nerede 7 bin lira nerede?"

"EMEK L İ MAAŞI İLE NASIL GEÇİNECEĞİZ?"

Diğer bir kadın çalışan ise "Hayat şartları çok pahalı. Günler uzun. Geçinmeye çalışıyoruz" dedi. Bir başka işçi de "Yapacak bir şeyimiz yok. Ne verirlerse çalışacağız. Emekliyiz 7 bin 500 lira ile nasıl geçineceğiz? Hayatta geçinilmez. Her şey çok pahalı. Ne bulduk çalışıyorum 100 lira 500 lira fark etmiyor. Ben yeraltından emekliyim. İşlerimiz zor. Çocuklar büyüyor. Çalış çalış aynı. Bir şey alamıyoruz. Kendimizi zor idare ediyoruz" dedi.

"BİZ KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN İŞÇİYE DE VEREMİYORUZ"

Biber üreticisi Vedat Terdi şunları söyledi:

"Geçen yıl biberci biraz olsun para kazanmıştı. Bu yıl maliyetler çok arttı. Geçtiğimiz sene biberin fidesi 50 kuruş ise bu sene cinsine göre bir lira bir buçuk lira değişiyor. Jalapenyo bibere 5 liraya sözleşme yapılmıştı, 6 liradan biberi sattık. Ama bu yıl biber fidesi 2,5 lira, 8 liraya sözleşme yapıldı. Şu anda firma çok ekildiği için 'kapasitemizi doldurduk' dedi alımı bıraktı. Çiftçi yüzüstü kaldı. İşçi de mağdur, çiftçi de mağdur. Herkes mağdur şu anda. Biz para kazanamadığımız için işçiye istediği ücreti veremiyoruz. İşçi kazandığı para ile evine ekmek zor götürüyor. Bilmiyorum artık bu işin sonu nasıl olacak? Geçen yıl mazot 17-18 lira civarındaydı. 41 liraydı ama bir indirimle 38 lira oldu. Elektrik de ona keza. Kuraklıktan dolayı sular çekildi. Bir dekar yeri 500 liraya suluyorduk şimdi bin liraya suluyoruz. Masraflar şu anda hep arttı. Gübre ona keza geçtiğimiz sene bin lira olan gübre 2 bin, 2 bin 500 lira oldu. İşçi yevmiyesi 500 lira alıyor bizim de biberin sözleşmesi 15 lira. Fakat şu anda biber 13 lira 14 lira bandında satılıyor. Firmalar şu anda biber bol olduğu için alım yapmıyorlar.

"İNSANLAR ASGARİ ÜCRETLE KÖLE OLUYOR"

İşçi şu anda 150 kilo biber topluyor. 2 bin 250 lira. Bunun 500 lirasını işçiye veriyoruz. Hani bizim diğer giderlerimiz. Herkes mağdur şu anda. Şimdi bu sene iyi kötü sezon bitiyor. Seneye mısır, pamuk şu anda ana ürün Türkiye'de. Mısır ekicisi para kazanamadığı için geçtiğimiz sene içerisinde 28 liraydı bu sene 18 lira mısır. Bu çiftçi nereye gidecek, domatese mi yönelecek, bibere mi yönelecek? Çekirdekli pamuk şu anda 18 lira bu pamuk çırçıra gidiyor. Yüzde 42'si pamuk çıkıyor yüzde 58'i çekirdek. Tüccar ise yüzde 42'yi baz alarak fiyat koyuyor. Bu fiyatlara seneye kesinlikle çiftçi pamuk ekmez. Tarla boş kalmayacak diyoruz ama domatese yönelseler domates bitti. Mısır da ekilmeyecek. Ne ekecek bu millet. Eskisi gibi nohut ekilmiyor. İnsanlar sulu tarım yaparak fazla para kazanmanın derdinde. Sulamadığın zaman buğdaydan en fazla alacağın ürün 300-400 kilo, bunu yapacağı para 2 bin 100 lira. Tarlanın kiralamasının dekarı icarı 4 bin lira. İnsanlar fabrikaya gidiyor çalışmaya asgari ücretle zenginlerin kölesi oluyor. Köylerde insan kalmadı."