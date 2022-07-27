Manisalı ayakkabı tamircisi çırak bulamamaktan dertli

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 32 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 44 yaşındaki Ercan Altınöz, mesleğinin geleceğinden endişe duyduğunu belirterek çırak bulup yetiştirememekten yakındı. Hayat şartlarının ağırlaşması sonucu mesleğe hareket geldiğinin altını çizen Altınöz sadece ayakkabı değil artık bavul ve çanta tamiri de yapmaya başladığını anlattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 32 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 44 yaşındaki Ercan Altınöz, mesleğinin geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Askerden geldikten sonra 1999 yılında kendine iş yerini açtığını anlatan Altınöz, o gün bugündür mesleğinin devamını sağlayacak çırak bulamadığını söyledi. Altınöz, "Pandemi başlayana kadar işleriniz de hareketlilik yoktu. Pandemi sonrası ve hayat şartlarının ağırlaşması sonrasında ayakkabı tamirciliğine de canlılık geldi. Bu arada eskiden bavul ve çanta tamiratı yapmıyordum. Artık ayakkabının yanında hem bavul hem de çanta tamiratları yapmaya başladım. Bu arada dükkanımda ayakkabı astarları, ayakkabı bağı, ayakkabı boyama gibi malzemeler var. Çanta ve bavul tamiri yapmaktayım. Allah bereket versin. Ancak ayakkabı tamirciligi çırak yokluğunda yok olmaya doğru gidiyor." dedi. - MANİSA