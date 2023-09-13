Manisa'yı yaklaşık 3 buçuk yıl süren Yunan işgalinden kurtaran şehitlerin isimleri 101 yıl sonra ölümsüzleştirildi

Manisa'yı yaklaşık 3 buçuk yıl süren Yunan işgalinden kurtaran ve şehrin girişinde kurulan pusuda ilk şehit olan 4 kahraman Mehmetçiğin ismi şehit düştükleri bölgelerdeki sokaklarda yeniden ölümsüzleştirildi.

Osmanlı döneminin en önemli kentlerinden biri olan ve 26 Mayıs 1919 tarihinden 8 Eylül 1922 tarihine kadar yaklaşık 3 buçuk yıl Yunan işgalinde kalan Manisa'nın kurtuluşu sırasında öncü Türk birlikleri arasında ilk şehit olan 4 kahraman Mehmetçiğin ismi, şehrin kurtuluşun 101. yılında şehit düştükleri bölgelerde bulunan sokaklara verildi.

Manisa'nın Yunan işgalinden kurtuluşu sırasında ilk şehit olan Aksaraylı Onbaşı Zülfikar, Beypazarlı Onbaşı Hasan, Bursalı Er İsmail ve Yusuf oğlu İbrahim'in isimleri şehit düştükleri topraklarda ölümsüzleştirildi. 4 şehidin ismi şehit düştükleri bölgede 101 yıl sonra Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 4 sokağa verildi.

Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesinde bulunan Aksaraylı Şehit Onbaşı Zülfikar Sokak'ın sakinlerinden 75 yaşındaki Mithat Tabak, "75 senedir bu sokağın ismi Şehit Zülfikar Sokaktı. Kaldırılmasına çok üzülmüştük. Tekrar geri gelmesine çok sevindik mahalleli olarak. Adını yaşatmak bizim için gurur meselesi oldu. Çok sevindik mahalleli olarak bundan iyisi olmaz. Şehidin kabri benim evimin dibindeki evin bahçesindeydi. Çocukluğumuz onun yanında geçti. Şehidin akrabaları geliyordu, mahallede misafir ediliyorlardı. Orada odada misafir ediliyor bir hafta 10 gün sonra gidiyorlardı. Sonra şehidin kabri buradan şehitliğe alınınca bir daha gelmediler" dedi.

" Manisa'nın ikinci fethidir"

Manisalı yerel tarih araştırmacısı ve konu hakkında çalışmaları ile tanınan Erkan Akbalık ise şunları söyledi: "8 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusunun Manisa'ya girmesiyle şehir kurtarıldı. Bu Manisa'nın ikinci fethi diyoruz. Saruhan Bey'in Manisa'yı Bizans'tan fethettikten sonra ikinci fethidir bu. Çok önemli olaydır gerek Manisa gerekse ülkemiz için. Kurtuluş sırasında 8 Eylül'de Manisa'ya giren öncü birliklerden 4 askerimiz bu bölgede pusuya düşürülerek şehit ediliyor. Dolayısıyla şehit oldukları yerlere defnediliyorlar. Şehitlerimizden biri Nurlupınar bölgesinde makamı hala duruyor. İkincisi şimdiki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin kuzeybatısında incir ağacının altında şehit düştü diye not düşülmüştü bir diğeri şimdiki hastanenin giriş kapısının karşısında şehit düşülüyor ve orada makamı yapılıp bir de anıt dikiliyor. Bundan sonraki törenlerin tamamı 1955-1960'lara kadar o bölgede yapılıyor. 1955 sonrasında şehitlerimizin naaşları şehitliğe taşındıktan sonra isimleri sokaklara veriliyor. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar sokaklarda isimleri de yaşadı şehitlerimizin fakat numaralandırma sonrası bütün sokak isimleri gibi şehit isimlerimiz de kaldırıldı. Şehit isimleri unutulmaya başlandı, kimse bunu hatırlamamaya başladı. O dönem doğan çocuklar askerlik yaşına geldi. Şehitler anılmamaya başladı. Biz de bunun tekrar yaşatılması için Manisa Valiliğimize ve Şehzadeler Belediyemize bu durumu özetleyen bir dilekçe ile müracaat ettik. Mecliste de şubat ayında kabul edilerek karar çıktı ve şehitlerimizin isimleri bu sokaklara verildi. 8 Eylül 2023 Cuma Günü öğleden sonra da bu sokaklara tabelaları çakılarak, şehitlerimizin isimleri ve nerede şehit düştükleri küçük bir not halinde belirtilerek bundan sonra anılmaları ve hatırlanmaları sağlandı. Bundan sonra halkımız yeterince ilgi gösterirse buradan geçerken bir kez isimlerini okusa daha çok akılda kalır ve unutulmazlar. Bu bizim ve Manisa'nın bir vefası gereğidir. Bundan sonra da ebediyete kadar yaşayacaklarını ümit ediyoruz." - MANİSA