Manisa yerel haberleri... Turgutlu'da Zafer Bayramı Coşkusu

Turgutlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen zafer korteji ve İrem Derici konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlanırken; "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" de başladı. Kentte kutlamalar, Koza Parkı Kavşağı önünden başladı. Türk bayrakları ve Atatürk bayrakları ile Atatürk Bulvarı'nı dolduran yurttaşların katılımıyla düzenlenen kortej, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erdi.

İrem Derici konserinde sahneye SMA Tip 1 Hastalığı ile mücadele eden İrem Nur bebek ve ailesiyle birlikte çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konser alanını dolduran on binlerce kişiden İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyaya destek olmalarını istedi. Derici ise hedefe ulaşılıncaya kadar kendi sosyal medya hesaplarından kampanyaya destekte bulunacağının sözünü verdi.

Gecede konuşma yapan Başkan Akın, şunları söyledi:

"Muhteşemsin Turgutlu, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Zafer Bayramı'nı şanına yakışır, 100. yılına yakışır şekilde kutluyoruz. En başta kar tanesi gibiydik, üç buçuk yılın sonunda sizlerle beraber çığ olduk. Turgutlu her şeyin en iyisine layık. Ben de sizlere layık olduğunuz şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Büyük Taaruz'u başlattılar ve sonunda 30 Ağustos'ta bize öyle güzel bir vatan hediye ettiler ve çok güzel bir yönetim anlayışı olan Cumhuriyet'i emanet ettiler. Maalesef hem bu güzel vatanın hem de Cumhuriyet'in korunup kollanmaya ihtiyaç duyduğu zamanları yaşıyoruz. Bizler, sizlere bir söz veriyoruz; Cumhuriyetimizi ve memleketimizi korumak ve kollamak için gece gündüz çalışacağız. Bu vatanı kimseye böldürtmeyeceğiz, Cumhuriyeti kimseye ezdirmeyeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun."