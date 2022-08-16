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Manisa yerel haberi: Türk Kızılay Manisa Başkanlığı aşure dağıttı

Manisa yerel haberi: Türk Kızılay Manisa Başkanlığı aşure dağıttı

Yerel Haberler

Manisa haber... Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Şehzadeler ilçesi Manolya Meydanı'nda kurulan stantta, Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleri tarafından hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Türk Kızılay'ın her zaman aktif ve sahada olduğunu belirterek, sadece zor zamanlarda değil, birlik ve beraberliğimşze katkı sunacak her alanda hizmete hazır olduklarını söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Efendioğlu, Türk Kızılay'ın gece gündüz demeden her an her koşulda milletin hizmetinde olduğunu söyledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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