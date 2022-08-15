Manisa yerel haberi | Turgutlu Belediyesi Müze Sohbetleri'nde Hacı Zeynel Camii Konuşulacak

Manisa haberine göre Turgutlu Belediyesi tarafından haziran ayında başlatılan Müze Sohbetleri’nin bu haftaki konusu, Hacı Zeynel Camii olacak. Turgutlu Kent Müzesi’nde gerçekleşecek program 17 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.15’te başlayacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından haziran ayında başlatılan Müze Sohbetleri'nin bu haftaki konusu, Hacı Zeynel Camii olacak. Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleşecek program 17 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.15'te başlayacak.

Turgutlu Belediyesi'nin iki haftada bir Turgutlu Kent Müzesi bahçesinde düzenlediği Müze Sohbetleri'nin altıncısı, çarşamba akşamı gerçekleşecek. Turgutlu'nun bugüne ulaşan en eski ibadethanesi olarak kabul edilen Hacı Zeynel Camii'nin konu edileceği program, Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla ve Müze Uzmanı Hasancan Eralaca tarafından sunulacak.

Müze Sohbetleri ile kentin kültür hayatında önemli bir ivme kazanıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her programda ayrı bir konu ele alınarak ilçemizin tarihi ve kültürü ile ilgili çoğunluğumuzun bilmediği yönleri öğreniyoruz. Tarihimize, kültürümüze ilgi duyan tüm hemşerilerimi Müze Sohbetlerimize davet ediyorum" dedi.