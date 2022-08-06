Manisa yerel haberi | Manisa Kızılay'dan emekçilere serinleten ikram - Haberler

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Manisa yerel haberi | Manisa Kızılay'dan emekçilere serinleten ikram

Manisa yerel haberi | Manisa Kızılay'dan emekçilere serinleten ikram

Manisa haberlerine göre Türk Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri tarafından kent merkezinde sıcak havada çalışan işçilere maden suyu, su ve kek ikram edildi.

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Türk Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri tarafından kent merkezinde sıcak havada çalışan işçilere maden suyu, su ve kek ikram edildi.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, Kızılay Manisa Şubesi ekip ve gönüllüleri sıcak havada çalışmak zorunda olan işçilere, Kızılay maden suyu, kek ve su ikram etti. Çalışanlar ikramlıklar için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teşekkür ettiler.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Kızılay olarak şehrin temizlik ve estetik yönden modern bir görünüme kavuşması için çaba sarf eden emekçilere, sıcak havada ikramlıklarla serin bir mola verdirmek istediklerini söyledi.

Manisa'da yaz aylarının oldukça sıcak geçtiğini ve dışarda çalışmak zorunda olanların işinin daha da zorlaştığını dile getiren Efendioğlu, "Türk Kızılay olarak her zaman milletimizin yanındayız. Hava sıcaklığının artmasıyla dışarda çalışmakta her geçen gün zorlaşıyor. Bizler de Kızılay Manisa şubesi olarak işçi arkadaşlarımıza küçük bir mola verdirip, Kızılay maden suyu, kek ve soğuk su ikram ettik. İşçi kardeşlerimizin emekleri çok kıymetli. Hepsine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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