Bin derecelere yükselen sıcakta çalışan ustalar, birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor

Bakırcı, demirci ve dökümcülerin zorlu mesaisi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bakırcı, demirci ve dökümcü ustalarının sanayideki zorlu mesaisi devam ediyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesinde çalışan esnaflar hem sıcakla hem de yorucu iş gücü ile üretimlerini sürdürüyor. Sıcak havaların da etkisi ile döküm ve demircilerin zorlu mesaisi kameralara yansıdı. Ustalar, dev ateş kazanlarında bin derecelere kadar yükselen sıcakta erittikleri ürünlerle alüminyum döküm elde ediyor. Hazırlanan dökümler dev preslerde geçirildikten sonra başta mutfak eşyaları olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Sıcak altında çalışan bir diğer çalışanlar ise demirciler. Bakır sektöründe de önemli bir konumda yer alan kentte üretim yapan ustalar, maharetli ellerde birbirinden farklı ürünler hazırlıyor. Bakırdan mutfak ürünleri ile dekoratif malzemeler elde ediliyor.

Kahramanmaraş Bakırcılar Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Selamet Atlı, "Kahramanmaraş'ta bakırcılık bin 500 yıllık bir mazisi olan iştir. Kentimiz bakırın merkezi ve ocağıdır. Fiyatlardan dolayı piyasa biraz durgun ancak bakır işi çok iyi sağlık ve kullanım açısından. Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerine ürün yolluyoruz. 30 milyon dolar bakır ihraç ediyoruz. Bir bu kadar da yurt içinde tüketiyoruz. bu da bizim memleket için katkıdır. Burada ustalarımızın maharetli ellerinde birbirinden farklı ürünler hazırlıyoruz. Özellikle orta sehpa, sürahiler, kazanlar ve dekoratif ürünler olmak üzere süs eşyaları da dikkat çekiyor" dedi.

Döküm ustası Hamza Harun "Biz de alüminyum cüruf toprak gibi bir maden bunu eritiyoruz külçe şekline getirilip presler de inceltiyoruz. Genellikle mutfak eşyaları, araç parçaları gibi ürünlerde kullanılıyor. Şuanda ocağın içi 750 derece ekmek parası" diye konuştu.