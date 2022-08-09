Manisa yerel haberi... Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu Cemevinde İftar Yemeğine Katıldı
Manisa yerel haberi: Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Alevi Kültür Derneği tarafından Cemevi’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Alevi Kültür Derneği tarafından Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
İftar yemeğine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş, CHP Akhisar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Akhisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yılma Akar ve birden fazla kişi katıldı .
CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, "Alevi Kültür Dernekleri Akhisar Şubesi Cem Evi'nde düzenlenen Muharrem ayı Yas-ı Matem iftar yemeği . Ardından mahalle halkı ile bir araya geldik. Yaşanan derin acılardan sonra birbirini hissetme sofrasında buluştuğumuz canlarla lokmalarımızı paylaştık. Yas-ı Matem oruçları ve duaları Allah kabul etsin" dedi.