Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, devlet koruması altındaki çocukların doğum günü etkinliğine katıldı

Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, devlet koruması altındaki çocukların doğum günü etkinliğine katılarak mutluluk ve heyecanlarına ortak oldular.

Manisa Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, devlet koruması altında bulunan ve birbirine yakın tarihlerde doğan çocuklar için Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı.

Çocuklarla tek tek yakından ilgilenerek, onlarla sohbet eden Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, çocuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti.

Vali Ünlü, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü ve gözlerindeki ışıltıyı görmek bizler için mutluluk verici. Devlet olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız ve onların en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA