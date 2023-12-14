Manisa Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, koruyucu aileye misafir oldu. Aile ile sohbet eden Sema Ünlü, koruyucu aile hizmetinin öneminden bahsetti ve aileye teşekkür etti.

Manisa Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, koruyucu aileye misafir oldu.

Aile ile sohbet eden Sema Ünlü, koruyucu aile hizmetinin öneminden bahsederek, "Bir çocuğa sıcak bir yuva, sevgi ve şefkat dolu bir aile ortamı sağlamak çocuklarımızın, kendine güvenen mutlu bireyler olarak yetişmesinde büyük önem arz ediyor. Bu anlamda koruyucu ailelerimiz toplumumuzda örnek kişilerdir" dedi.

Aile ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Sema Ünlü, koruyucu aile modelinin, dünyanın her yerinde ki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan yüce gönüllü Türk Milleti'nin yapısına çok uygun bir hizmet olduğunu söyleyerek, aileye göstermiş oldukları fedakarlık ve emekleri dolayısıyla teşekkür etti. - MANİSA