Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 87. Yıldönümünde Manisa'da Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıldönümünde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hizmet binası önünde tören düzenlendi ve lokma hayrı yapıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, Muhasip Üye Mehmet Baki Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Sarı, Meclis Üyesi Lale Erdoğan Tunçer, Genel Sekreter Filiz Kavaklı ve Oda personeli, 10 Kasım sabahı saat 09.05'te oda hizmet binası önünde düzenlenen törende Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla durarak, onun ilke ve devrimlerine olan bağlılıklarını bir kez daha ifade etti. Tören alanına asılan büyük Atatürk bayrağı, duygusal anlara sahne oldu.

"Atatürk'ün ilkeleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

Saygı duruşunun ardından Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada Atatürk'ün vizyonunun, bugün Türk sanayisi ve ticaret dünyasına yön veren en önemli ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Başkan Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir askeri deha değil; aynı zamanda bir düşünce insanı, bir vizyonerdi. Onun önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş, demokratik ve üretken bir toplumun temelini oluşturdu. Bizler de Manisa TSO olarak Atatürk'ün ilke ve devrimlerini rehber edinmeye, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi, onun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Atatürk ve şehitlerin ruhuna lokma hayrı

Törenin ardından Manisa TSO önünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhuna ithafen lokma hayrı gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve personel, lokma hayrına katılan vatandaşlara kendi elleriyle lokma ikram etti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Manisalılar, Atatürk'e duydukları sevgi ve minneti dile getirerek, lokma hayrının anlamlı bir gelenek olduğunu ifade etti.

Katılım gösteren oda yönetimi ve vatandaşlar, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Atatürk'ün bıraktığı değerlere sahip çıkmanın her zamankinden daha büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

"Unutmadık, unutturmayacağız"

Manisa TSO'dan yapılan açıklamada, Atatürk'ün fikirlerinin daima yol gösterici olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sonsuz saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. O'nun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığımızı yineliyoruz."

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve lokma hayrının ardından, katılımcıların bina cephesine asılan büyük Atatürk bayrağı önünde çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu. - MANİSA