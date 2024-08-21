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Manisa Spil Dağı Milli Parkı'ndaki Yılkı Atları Şehir Merkezine İndi

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Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atları, şehir merkezine inerek ilgi odağı oldu.

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atları, şehir merkezine indi.

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı süren yılkı atları, zaman zaman şehir merkezinde görülürken, ilk kez daha kalabalık

halde görüntülendi. Spil Dağı Milli Parkı'na 30 kilometre mesafedeki Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi'ndeki sokaklarda gezen yılkı atları, görenlerin ilgi odağı oldu.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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