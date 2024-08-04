Manisa Salihli'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

(MANİSA)- Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıhıdır Mahallesi'nde ormanlık alanda, saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahale ediliyor.