Manisa'nın Soma İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Manisa'nın Soma İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Manisa'nın Soma ilçesinde, Bayat Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilk müdahale 14.43'te yapılırken, kontrol altına alma çalışmaları için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler seferber edildi.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa ili Soma İlçesi Bayat Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 14.33'te yangın çıktı. İhbar üzerine yangına ilk müdahale 14.43'te yapıldı.

Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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