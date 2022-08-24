Manisa haberleri | Turgutlu Belediyesi'nin 'Geleneksel Rahvan At Yarışları' İçin Geri Sayım Başladı

Manisa haberlerine göre Turgutlu Belediyesi ve Rahvan Atçılar Derneği işbirliğiyle yapılacak olan “Geleneksel Rahvan At Yarışları”, 4 Eylül Pazar günü saat 12:00’de Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etap’ta düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi ve Rahvan Atçılar Derneği işbirliğiyle yapılacak olan "Geleneksel Rahvan At Yarışları", 4 Eylül Pazar günü saat 12: 00'de Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etap'ta düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi, Geleneksel Rahvan At Yarışları için hazırlıklarını sürdürüyor. 30 Ağustos ile 7 Eylül günleri arasında yapılacak olan "Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" kapsamında düzenlenecek olan At Yarışları'nda 120 rahvan atı mücadele edecek.

Ata sporlarının ve geleneklerin Turgutlu'ya yakışır şekilde yaşatıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şöyle konuştu:

"Tıpkı yağlı güreşler, deve güreşleri ve cirit yarışlarında olduğu gibi ata sporlarımızı ve geleneklerimizi Turgutlumuza yakışır şekilde yaşatıyoruz. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıllarda düzenleyemediğimiz Rahvan At Yarışları'nı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Turgutlumuzun kurtuluşunun 100'üncü yılını coşkuyla, gururla kutlayacağımız Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde gerçekleştireceğiz. Geleneksel Rahvan At Yarışları'na tüm halkımızı davet ediyorum."