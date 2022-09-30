Manisa haberleri! Turgutlu Belediyesi'nden Öğrencileri Yeni Kitaplarla Buluşturacak Proje: 'Sen de Oku'

Turgutlu Belediyesi, öğrencilere yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. "Sen de Oku" isimli proje kapsamında öğrenciler, ücretsiz takas yöntemiyle yeni kitaplarla buluşturulacak.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü "Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin yanındayız" sloganıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. "Sen de Oku" projesinde öğrencilerin yeni kitaplarla buluşarak okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında öğrenciler, kendilerine ait kitaplarla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yer alan kütüphanedeki kitaplar arasında ücretsiz takas yapabilme imkanına sahip olacaklar. Kitap takasları Atatürk Kültür Merkezi'nde haftanın 5 günü 08.30-20.00, cumartesi günleri ise 08.30-17.30 saatleri arasında yapılabilecek.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Öğrencilerin hayal dünyalarını zenginleştirmeleri ve kendilerini pek çok farklı açıdan geliştirebilmeleri adına 'Sen de Oku' projesini hayata geçirdiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Öğrencilerimizin kitaplarla buluşabilmesi adına bir önemli projeyi daha hayata geçiriyoruz. 'Sen de Oku' ismini verdiğimiz projede kentimizde yaşayan tüm öğrencilerimizin kitaplara ulaşabilmesi, hayal dünyalarını zenginleştirmeleri ve kendilerini pek çok açıdan geliştirebilmeleri amacıyla kitap takasları yapacağız. Yeni kitaplarla buluşmak isteyen bütün öğrencilerimizi Atatürk Kültür Merkezi'mize bekliyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak öğrencilerimiz her zaman yanındayız" dedi.