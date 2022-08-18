Manisa haberleri... Turgutlu Belediyesi Müze Sohbetleri'nde Hacı Zeynel Camii Konuşuldu Yerel Haberler Manisa yerel haberine göre Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Müze Sohbetleri'nin geçen akşam düzenlenen programında Turgutlu'nun ilk ibadethanesi olan Hacı Zeynel Camii konuşuldu. Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte camiin tarihi, mimari özellikleri ve Hacı Zeynel Dede'nin kimliği ele alındı. Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Müze Sohbetleri'nin geçen akşam düzenlenen programında Turgutlu'nun ilk ibadethanesi olan Hacı Zeynel Camii konuşuldu. Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte camiin tarihi, mimari özellikleri ve Hacı Zeynel Dede'nin kimliği ele alındı. İki haftada bir çarşamba akşamları Turgutlu Kent Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen Müze Sohbetleri'nde bu hafta Hacı Zeynel Camii gündeme taşındı. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla ile Müze Uzmanları Hasancan Eralaca ve Mustafa Altınbaş'ın sunumlarıyla ilerleyen programda ibadethanenin tarih boyunca geçirdiği safhalar detaylarıyla anlatıldı. Çok sayıda dinleyicinin ilgiyle takip ettiği programda ayrıca camiin bahçesindeki yatırda gömülü olan Hacı Zeynel Dede'nin kimliğiyle ilgili de çeşitli yorumlar aktarıldı. Kaynak: ANKA / Yerel Turgutlu Belediyesi Yerel Haberler

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