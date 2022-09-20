Manisa haberleri | Turgutlu Belediyesi Kış Spor Okulları Başlıyor

Manisa yerel haberi | Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kış Spor Okulları'nda çocuklar sporla buluşmaya devam ediyor. Kayıtların devam ettiği Kış Spor Okulları'nda eğitimler, 24 Eylül cumartesi günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kış Spor Okulları'nda çocuklar sporla buluşmaya devam ediyor. Kayıtların devam ettiği Kış Spor Okulları'nda eğitimler, 24 Eylül cumartesi günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesi "Sporla Büyüyen Gençlik" projesi kapsamında çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Yaz dönemini spor ve eğlence ile iç içe geçiren çocuklar için Kış Spor Okulları açılacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlayacak olan Kış Spor Okullarında voleybol ve basketbol kursları düzenlenecek. Voleybol kursunda 8-14, basketbol kursunda ise 7-15 yaş arası çocuklar alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek. Voleybol ve basketbol kursları, cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek.

Kış Spor Okulları'nda eğitimler, 24 Eylül cumartesi günü başlayacak. Kurslara kayıtlar ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Spor kurslarımızla yaz dönemi boyunca fiziksel ve sosyal becerilerini geliştiren çocuklarımız için kış dönemini de faydalı bir şekilde geçirebilmeleri adına Kış Spor Okullarımızı düzenliyoruz. Çocuklarımızın sporla büyümesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.