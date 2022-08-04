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Manisa haberleri! Selendi İlçe Nüfus Müdürü göreve başladı

Manisa haberleri! Selendi İlçe Nüfus Müdürü göreve başladı

Manisa haberleri: Manisa'nın Selendi ilçesinde Nüfus Müdürü Çiğdem Dalkıran'ın İzmir Tire'ye atanmasıyla görevi vekaleten yürüten Abdurrahman Yelboğa, asaleten atanarak görevine başladı.

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Manisa'nın Selendi ilçesinde Nüfus Müdürü Çiğdem Dalkıran'ın İzmir Tire'ye atanmasıyla görevi vekaleten yürüten Abdurrahman Yelboğa, asaleten atanarak görevine başladı.

Selendi İlçe Nüfus Müdürü Çiğdem Dalkıran'ın İzmir Tire'ye atanması sonrasında görevi vekaleten yürütülen Abdurrahman Yelboğa Selendi İlçe Nüfus Müdürlüğüne atanarak görevine başladı. Selendi'de göreve başlayan İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Yelboğa, Selendi ilçesine atanmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Personelimle birlikte vatandaş odaklı çalışacağız. Selendili vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek her daim çalışacağız." dedi.

Abdurrahman Yelboğa, 1981 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk, orta ve liseyi bu ilde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra 2007 yılında İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünde göreve başladı. 1 yıl sonra 2008 yılında Turgutlu Kaymakamlığı veri hazırlama memurluğuna atanan Yelboğa, 2016 yılında Turgutlu İlçe Nüfus Müdürlüğünde şef olarak atandı. Yelboğa görevine devam ederken, 2022 yılında görevde yükselme sınavına girerek müdürlük unvanını alıp Adıyaman Sincik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevine başladı. Kısa süre burada çalıştıktan sonra 1 Ağustos 2022 tarihinde Selendi İlçe Nüfus Müdürlüğü görevine atanarak görevine başladı. Müdür Yelboğa evli ve iki çocuk babası. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Selendi Manisa İzmir Yerel Haberler

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