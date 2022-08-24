Manisa haberleri: Salihli MHP, aşure geleneğini unutmadı

Manisa habere göre Manisa'nın Salihli ilçesinde Mehmet Akın Başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı tarafından geleneksel aşure hayrı düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Mehmet Akın Başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı tarafından geleneksel aşure hayrı düzenlendi.

MHP Salihli İlçe Teşkilatı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında aşure hayrı düzenledi. Etkinlikte İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından yapılan duanın ardından kazanın başına geçen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayının paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı önemli bir ay olduğunu belirten İlçe Başkanı Akın "Bereketin, bolluğun, hoşgörünün, birlik ve dayanışmanın sembolü geleneksel tatlımız aşureyi birlikte yiyoruz. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ve Muharrem ayının dünya barışına ve ülke kardeşliğine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Aşure etkinliğine AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Zeki Kayda Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Erdal Tunca, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Hatice Balcı, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, oda başkanları, belediye meclis üyeleri, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA