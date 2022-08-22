Manisa haberi... Turgutlu Belediyespor'un Yeni Sporcularından Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz'a Ziyaret

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın Amerikalı oyuncusu Da'lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk, Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz'ı makamında ziyaret etti.

Geçen sezon ilk kez yer aldığı TKBL'de play-off oynayan ve yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın üç yeni sporcusu Da'lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk, MOSB-MED Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Hale Bozdemir ve Emrah Kanık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile takım menajeri Hüseyin Pamuk da yer aldı.

Amerika dışındaki ilk sezonu geçen yıl Romanya Ligi ekiplerinden BC Sirius'ta geçiren ve maç başına 14,4 sayı, 12,1 ribaund, 2 asist ve 1,8 blok ortalamalarını yakalayan Da'lishia Griffin, bu sezon Turgutlu Belediyespor formasıyla sahada mücadele edecek. 2005 doğumlu olan Sudenaz Öztürk 1 ve 2 numaralı pozisyonda, 2006 doğumlu Rüveyda Yalvaç ise 4 ve 5 numaralı pozisyonda takımda yer alacak. ISKUDER Basketbol Kulübü'nden transfer olan Sudenaz Öztürk ve Rüveyda Yalvaç, bu sezon Turgutlu Belediyespor formasını giyecek.

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, "Birinden yetenekli üç yeni oyuncumuzu belediyemizde ağırladık. Da'lishia Griffin, Rüveyda Yalvaç ve Sudenaz Öztürk'e, takımımıza tekrar hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.