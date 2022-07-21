Manisa haberi! Turgutlu Belediyespor Geleceğin Kadın Sporcularını Arıyor

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde bulunan Kadın Basketbol Akademi altyapı seçmeleri cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek.

Basketbolda başarılı bir sezonu geride bırakan ve geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek için altyapı seçmelerine büyük önem veren Turgutlu Belediyespor Kulübü, bu sene de aynı başarıyı tekrarlamak için çalışıyor. Bu kapsamda geleceğin basketbolcularını yapacağı altyapı seçmeleriyle bünyesine kazandıracak. 23 Temmuz Cumartesi ve 24 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de 7 Eylül Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek altyapı seçmelerine 2006 ile 2015 doğumlu kadın sporcular katılabilecek. Turgutlu Belediyespor ayrıca şehir dışından da seçmelere katılabilme imkanı sunuyor.

2006 ile 2015 arası doğumlular olmak üzere 10 farklı yaş grubunun katılacağı seçmelerin ilki saat 11: 00'de 2006-2007 doğumlu sporcular ile başlayacak. 2008-2009 doğumlular 12: 00'de, 2010-2011 doğumlular 13: 00'te, 2012-2013 doğumlular 14: 00'te, 2014-2015 doğumlular ise 15: 00'te seçmelerde yer alacak. Şehir dışından seçmelere katılmak isteyen kadın sporcuların yaş grubu ise 2006-2007-2008 olarak belirlendi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, "Turgutlu Belediyespor Kulübü olarak altyapımızı oluşturmak, gençlerimizi spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla alt yapı seçmelerimize büyük önem veriyoruz. Kadın Basketbol seçmeleriyle birçok gencimizi basketbola kazandırmayı hedefliyoruz. 23-24 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü saat 11: 00'da 7 Eylül Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan altyapı seçmelerimize 2006 ile 2015 doğumlu kadın sporcularımızı bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel