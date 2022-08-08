Manisa haberi: Turgutlu Belediyesi'nden Aşure Hayrı Manisa haberleri: Turgutlu Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure Hayrı gerçekleştirilecek. Aşure Hayrı, 9 Ağustos Salı günü saat 10.00’da Eski Belediye Binası önünde yapılacak. Turgutlu Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure Hayrı gerçekleştirilecek. Aşure Hayrı, 9 Ağustos Salı günü saat 10.00'da Eski Belediye Binası önünde yapılacak. Turgutlu Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla geleneksel hale gelen aşure ikramında bulunacak. Aşevi ve Hayır Merkezinde hazırlanacak aşurelerin dağıtımı, 9 Ağustos Salı günü saat 10.00'da Eski Belediye Binası önünde gerçekleşecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Barışın, kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan Muharrem Ayı dolayısıyla Aşure Hayrımızı gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 9 Ağustos Salı günü Eski Belediye Binamız önüne davet ediyorum" dedi. ANKA / Yerel Turgutlu Belediyesi Muharrem Ayı Yerel Haberler

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