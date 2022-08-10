Manisa haberi: Turgutlu Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Manisa yerel haberine göre Turgutlu Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında spor tesislerinin bakım çalışmaları için protokol imzalandı.

Turgutlu Belediyesi ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında spor tesislerinin bakım çalışmaları için protokol imzalandı.

İmzalanan protokole göre, Atatepe ve Irlamaz Spor Tesisleri'nde bulunan sentetik yüzeyli futbol sahası ile sentetik yüzeyli çim sahanın zemin yapım ve bakım çalışmaları Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemize ait olan Atatepe ve Irlamaz Spor Tesisleri'mizin Belediye meclisimizden aldığımız karar doğrultusunda zemin yapım ve bakım çalışmalarını yürütmek amacıyla Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze devrettik. İlçe Gençlik Spor Müdürümüz İsmail Eksür ile birlikte imzaladığımız protokolümüz hayırlı olsun" dedi.