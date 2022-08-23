Manisa haberi | Turgutlu Belediyesi Ekipleri Kent Genelinde Çalışmalara Devam Ediyor

Gelen Manisa haberlerine göre Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haftalık çalışma planları doğrultusunda kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haftalık çalışma planları doğrultusunda kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarda başlattığı boyama, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Samiye Nuri Sevil Ortaokulu'nda iç cephe, 7 Eylül Ortaokulu'nda ise dış cephe boyama çalışmalarına gün boyu devam edildi. Ekipler tarafından güreş sahası alanının düzenleme ve bakım, Barış Manço Parkı'nın ise çevre düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kent genelindeki rutin çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından Zafer ve Sümbül Sokaklarda bordür döşeme çalışmaları yürütülüyor. Demirel Caddesi, Turgutlar Yolu ile birlikte Şehit Onur Karakaya, Name, Mezarlık, Korutürk, Mevsim, Yorulmazlar, Adalı, Çiler, Barut, Kalkan, Güzelbahçe, Özge, Canlı, Kapılı, Ceyhan ve Demirci Sokaklarda da parke döşeme çalışmaları sona erdi. Acıbadem 9. Mıntıka ve Alver Çiftliği kanal üzeri mevkilerinde ise asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Turgutlu Belediyesi olarak, her bir hemşerimizin yaşam konforunu daha da artırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefimizin başında çocuklarımız geliyor. Eğitim sürecine başlamadan okullarımızı yeniliyor ve güzelleştiriyoruz. Yeni öğretim yılının şimdiden çocuklarımız ve kıymetli öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.