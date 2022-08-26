Manisa haberi | Turgutlu Belediye Başkanı Akın Kur'an Kursu Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Manisa yerel haberi: Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacı Ramazan Camisi’nde Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, öğrencilere talepleri üzerine biriktirdikleri mavi kapaklara karşılık can dostlar için mama paketleri verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacı Ramazan Camisi'nde Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, öğrencilere talepleri üzerine biriktirdikleri mavi kapaklara karşılık can dostlar için mama paketleri verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hacı Ramazan Camisi'nde Kur'an kursu öğrencilerinin çağrısına duyarsız kalmayarak taleplerini yerine getirdi. Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler biriktirdikleri mavi kapakları belediyeye mama karşılığı takas etmek istediklerini bildirdi. Camiyi ziyaret eden Başkan Akın, öğrencilerin biriktirdiği mavi kapakları teslim alarak karşılığında sokakta yaşayan can dostları beklemek üzere öğrencilere mamaları teslim etti.

Öğrencilerin duyarlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve teşekkür eden Başkan Çetin Akın, "Hacı Ramazan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim kursunda yer alan öğrencilerimizin sokak hayvanlarına yönelik gösterdikleri duyarlı bakış açılarına ortak olduk. Kur'an-ı Kerim kursundaki öğrencilerimiz biriktirdikleri mavi kapakları teslim ederek bizlerden sokak hayvanlarını beslemek için mama talep ettiler. Bizler de onlarla bir araya gelerek sağduyulu çağrılarına kulak verdik. Kapakları teslim aldık ve mamalarını teslim ettik. Gençlere ve minik yüreklere her zaman inancımız tam" dedi.