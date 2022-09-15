Manisa haberi | Müze Sohbetlerinde Turgutlu'nun Kaybolan Mezarlıkları Konuşuldu Yerel Haberler Manisa yerel haberi: Turgutlu Belediyesi’nin kültürel etkinliklerinden Müze Sohbetleri’nin geçen akşam gerçekleşen programında Turgutlu’nun bugüne ulaşamayan eski mezarlıkları konuşuldu. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla ve Müze Uzmanı Hasancan Eralaca tarafından sunulan program, yoğun ilgiyle takip edildi. Turgutlu Belediyesi 'nin kültürel etkinliklerinden Müze Sohbetleri'nin geçen akşam gerçekleşen programında Turgutlu'nun bugüne ulaşamayan eski mezarlıkları konuşuldu. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla ve Müze Uzmanı Hasancan Eralaca tarafından sunulan program, yoğun ilgiyle takip edildi. Turgutlu Belediyesi tarafından haziran ayında başlatılan Müze Sohbetleri'nin yedinci programında Turgutlu'nun bugüne ulaşmayan mezarlıkları ele alındı. Çok sayıda Turgutlulu'nun katıldığı program, Turgutlu Kent Müzesi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Hasancan Eralaca, mezar taşları ve mezarlıkların tarih bilimi açısından önemini anlatırken, Davullu Mezar'dan Kır Mezarlık'a, gayrimüslim mezarlıklarına varana kadar zaman içerisinde yok olan ve günümüzde farklı işlevlerle kullanılan Turgutlu'daki mezarlık alanları hakkında Mehmet Gökyayla tarafından dinleyicilere bilgi verildi. Programın sonunda Mehmet Gökyayla'nın kaleme aldığı Turgutlu'nun Kaybolan Mezarlıkları adlı kitap katılımcılara armağan edildi. Kaynak: ANKA / Yerel Turgutlu Belediyesi Yerel Haberler

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