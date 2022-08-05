Manisa haber... Turgutlu Belediyesi Ekiplerinden 20 Farklı Noktada Eş Zamanlı Çalışma

Turgutlu Belediyesi ekipleri, 2022 yılı programı kapsamında şehrin 20 farklı bölgesinde eş zamanlı çalışma yürütüyor.

Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ören, Dalbahçe Mahalleleri, Kervan Yolu, Irlamaz Mahalle Muhtarlığı bahçesi ile birlikte; Mevsim, Alev, Mercan, Kocatepe, Ürkmez, Turan, Benlik, Hun, Arabacılar, Çimen ve Kurultay Sokaklarda parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Ergenekon Mahallesi'nde ise bordür çalışmaları yapıldı. Ekipler, Kamyon Garajı karşısında yer alan yolun asfalt yama çalışmalarını da tamamladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Şadi Turgutlu Ortaokulu'nda boyama çalışmaları yürüttü. Samiye Nuri Sevil Ortaokulu'nda iç cephe boyama çalışmalarına gün boyu devam edildi. Ekipler, Ergenekon Mahallesi Mevlana Camisi'nde çiçek dikimi ve bakım çalışmalarını da bitirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Kent genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımızla halkımıza daha iyi hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.