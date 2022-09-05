Manisa haber: Akhisar'da Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Kapsamında Erzurumlular Gecesi Düzenlendi

Akhisar'da Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi ve Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Erzurumlular Gecesi programı, Gölet etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak halk oyunları ekibi sahne alarak alanı dolduran Erzurumlulara özel bir gösteri sundu. Ardından sahne alan Erzurumlu THM Sanatçısı Semra Algül seslendirdiği Erzurum yöresine ait türkülerle davetlilere unutamayacakları bir konser verdi. Sunum, interaktif şov ve skeçleri ile Oktay Parlar ve Yakup Çağlayan, alandaki herkesi güldürdü. Son olarak sahne alan Doğunun Sesi Erzurum Fasıl ekibinden Yaşar Aytan ise seslendirdiği türkülerle ve halaylar ile geceye renk kattı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasında şunları söyledi:

"Akhisar çok güzel bir yer, özellikle dışarıdan gelenler için çok şaşırıyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta sadece Türkiye'nin değil balkanlardan gelen bir çok değişik güzel insan Akhisar'da huzur içerisinde, mutlu bir şekilde ve birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. Biz de bu birlik ve beraberliğin en somut göstergesi işte böyle gecelerde yaşıyoruz. Bu hafta Akhisar'ın kurtuluş haftası hem de 100.yıl, dün konserimiz vardı, yarın Balkan Göçmenleri gecemiz var. Daha sonra çok güzel bir çalışma sonrası ortaya çıkan sempozyumumuz var. Bu akşam da siz değerli Erzurumlularla ve değerli sanatçılarımız ile beraber olmak bizler için çok güzel. Akhisar'da yaşamaktan çok mutluyum, bu şehrin belediye başkanı olmak gerçekten gurur verici bir olay, Akhisar çok kadim bir şehir, Akhisar tarihte her zaman önemli bir şehir olmuştur."

Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdurrahim Doğan, günün anısına Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya çiçek takdim ederek geceye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.