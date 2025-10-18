Manisa'da Zeytin Hasadı Başladı, Zeytinyağı Fiyatları Yükseliyor

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde zeytin hasadı başladı. Zeytin üreticisi ve fabrika sahibi Şerif Ali Uysal, kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 30'lara kadar düştüğünü, buna bağlı olarak zeytinyağı fiyatlarının 300 lira bandının üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

Manisa'da zeytin sezonunun başladığını belirten üretici Şerif Ali Uysal, bu yıl yaşanan kuraklığın zeytin verimliliğini azalttığını belirtti. Uysal, "Geçen seneye göre zeytin ve zeytinyağı rekoltesi oldukça düşük. Ağaçlarda zeytin az. Genel anlamda baktığımızda rekolte yüzde 25-30 civarında. Yazın yağmurun yağmaması nedeniyle ağaçlar strese girdi, bağladıkları taneleri döktü. Bu yüzden üretim azaldı. Son yağmurlarla birlikte zeytinler biraz irileşti, bu da sofralık zeytine yönelimi artırdı. Yağlık zeytin miktarı azaldı" dedi.

"Maliyet artışı fiyatları etkiliyor"

Uysal, artan üretim maliyetlerine de dikkat çekerek, "Gübre, mazot ve işçilik maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Bu artışlar da doğal olarak zeytinyağı fiyatlarına yansıyacak" diye konuştu.

Soma ve Avdan bölgesinde üretilen zeytinyağlarının kendine özgü aromaya sahip olduğunu vurgulayan Uysal, "Bu fark, bölgedeki toprak yapısından kaynaklanıyor. Kömürdeki leonardit doğal gübresi, toprağa yüksek oranda organik madde kazandırıyor. Bu da zeytinlerin aromasını ve kalitesini artırıyor. Bölgemizdeki ağaçların büyük çoğunluğu Ayvalık ve Edremit cinsi. Kaliteli yağ üretimi yapılıyor" dedi.

"Fiyatlar yeniden yükseliyor"

Geçen yıl yüksek rekolte nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının 250 liradan 150 liraya kadar gerilediğini hatırlatan Uysal, "Bu sene zeytin az olduğu için fiyatlar yeniden yükseldi. Şu anda 250- 300 lira bandında fiyatlar oluşacak gibi görünüyor. Geçen yıldan kalan yağlar uygun koşullarda saklanmadıysa aroma ve kalite kaybına uğradı. Bu nedenle yeni üretilen yağlarla geçen seneki yağları karşılaştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Uysal, bu yıl üretilen zeytinyağlarının kalitesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bu sezon üretilen yağlarda polifenol değerleri yüksek, aroma güçlü. Asit oranları 0.5, 0.4, hatta 0.2 seviyelerinde. Şu anda yarışmalık kalitede yağ üretiliyor. Yarışmalara katılan çiftçilerimize de üretim desteği veriyoruz" dedi.

"Tanımadığınız yerden zeytinyağı almayın"

Şu anda erken hasat döneminde olduklarını ifade eden Uysal, "Zeytinler genelde yeşil, kararmış olanlar çok az. Bu dönem kaliteli yağ için en uygun zaman. Sezonun kısa süreceğini, kasım ayı sonunda tamamlanacağını tahmin ediyorum" dedi.

Tüketicilere de önemli uyarılarda bulunan Şerif Ali Uysal, "Zeytinyağı mutlaka bilinen bir yerden alınmalı. Tanımadığınız, markasız veya pazarda satılan ürünlere dikkat edin çünkü bazı karışım yağlar 'zeytinyağı' adı altında satılıyor. Bu sahtekarlıktır. Eğer yağda bir sorun olursa, karşınızda muhatap bulabileceğiniz bir üretici, fabrika veya marka olmalı. Devlet her satıcıyı denetleyemez. Bu konuda en büyük sorumluluk tüketiciye düşüyor" uyarısında bulundu.

"Saklama koşullarına dikkat edin"

Uysal, zeytinyağının doğru koşullarda saklanmasının önemine değinerek, "Üretilen zeytinyağları güneş ışığına maruz bırakılmamalı, uygun kaplarda ve ağzı kapalı şekilde saklanmalı. En ideal depolama, krom-nikel tanklarda yapılır. Ancak gıda tüzüğüne uygun plastik bidonlarda da saklanabilir. Önemli olan güneş görmemesi ve toz girmemesidir" dedi.