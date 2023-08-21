Manisa'da Zafer Bayramı ve kurtuluş günlerinde şölen yaşanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Manisa'nın ve ilçelerinin kurtuluş günlerinde yıldız sanatçıların vereceği konser programlarıyla coşkuyu katlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Manisa ve ilçelerinin kurtuluş günlerine özel konserler düzenleyecek. Yıldız sanatçıların katılımıyla düzenlenecek olan konserler, Manisa merkez ile 15 ilçede 15 farklı noktada gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı ile kurtuluş günlerine özel olarak düzenlenecek konserler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yıldız sanatçılar Metin Özülkü, Ali Güven, Ferda Anıl Yarkın, Hazal, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, İzel-Çelik-Ercan, Ümit Sayın, Kutsi, Muazzez Ersoy, Oğuzhan Koç ve Gülben Ergen'in sahne alacağını belirterek, Zafer Bayramı'nın ve kurtuluş günlerinin Manisa merkez ve ilçelerinde coşkuyla kutlanacağını söyledi. Başkan Ergün, "Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş törenleri çerçevesinde düzenlediğimiz konserlerin ilki Demirci'de 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda (Belediye Hizmet Binası Önü) düzenlenecek konserde saat 21.00'de Ali Güven, Ferda Anıl Yarkın, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş sahne alacak. Zafer Bayramı coşkumuz çerçevesinde Manisa'mız merkezinde ise, fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda 90'lar Türk Pop Müziği'nin efsane üçlüsü İzel-Çelik-Ercan konseri düzenleyeceğiz" dedi.

Selendi'nin kurtuluş programı çerçevesinde 3 Eylül Pazar günü düzenlenecek konser etkinliği ile diğer ilçelerin programlarını da paylaşan Başkan Ergün, "3 Eylül Pazar günü Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda Ali Güven, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın sahne alacak. 4 Eylül tarihinde ise iki ilçemizin kurtuluşu kutlanacak. Sarıgöl ilçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda Ali Güven, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın sahne alacak. Yine 4 Eylül'de Kula ilçemiz Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda sevilen şarkıcı Kutsi konseri düzenleyeceğiz. Akhisar ilçemizde de 4 Eylül'de Muazzez Ersoy sahne alacak. 5 Eylül tarihinde Gümüşçayı mevkiinde Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşu konserinde Muazzez Ersoy TSM şarkılarını seslendirecek. 5 Eylül Salı günü Gördes Şehit Makbule Hanım Meydanı'nda da Ali Güven, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın 90'ların sevilen şarkılarını seslendirecek. 6 Eylül'de Ahmetli Belediyesi Şehir Stadyumu'nda Kutsi; Gölmarmara Atatürk Bulvarı'nda ise Ali Güven, Hazal, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın sahne alacak. 7 Eylül Perşembe günü Turgutlu ve Saruhanlı'nın kurtuluş etkinliklerinde Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Muazzez Ersoy; Saruhanlı PTT Karşısı Otopark Alanı'nda ise Kutsi konser verecek. 8 Eylül Manisa'mızın kurtuluşunda ise Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de Oğuzhan Koç ve Gülben Ergen'in sahne alacağı konserler ile yıldız yağmuru olacak. Kırkağaç'ımızın kurtuluş günü 12 Eylül Salı günü, Çam Mesire Alanı'nda Kutsi; Soma'mızın kurtuluş günü olan 13 Eylül Çarşamba günü, Soma Eski Çarşamba Pazaryeri'nde Muazzez Ersoy konserleriyle kurtuluş coşkumuzu katlayacağız. Konser etkinliklerimiz, 14 Eylül Perşembe günü Köprübaşı Gazi Atatürk Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Kutsi konseriyle noktalanmış olacak. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyor, Manisa'mızın ve tüm ilçelerimizin kurtuluş günlerini şimdiden kutluyorum" diye konuştu. - MANİSA