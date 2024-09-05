Manisa'da yüksek ses ve abartı egzozdan 100 araç trafikten men edildi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik 100 aracın trafikten men edildiği ve 426 araç ve sürücüsüne 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Manisa'da yüksek ses ve abartı egzozdan 100 araç trafikten men edildi
MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27-31 Ağustos tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik yapılan denetimlerde 100 aracın trafikten men edildiği kusurlu görülen 426 araç ve sürücüsüne ise 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 17 ekip 34 personel ile 27 - 31 Ağustos tarihleri arasında 'Abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik' gerçekleştirilen denetimde 2 bin 255 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, kusurlu görülen 416 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 218 bin 844 TL idari para cezası uygulandığı ve 100 aracın trafikten men edildiği açıklandı.