Üye Girişi
Haberi Paylaş
Manisa'da seçim sandıkları kurulmaya başlandı

Manisa'da seçim sandıkları kurulmaya başlandı

Yerel Haberler

Manisa'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için okullarda sandıklar ve oy kullanılacak paravanların kurulmasına başlandı.

Manisa'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için okullarda sandıklar ve oy kullanılacak paravanların kurulmasına başlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine 10 milletvekili gönderen Manisa'da seçim hazırlıkları sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından okullara gönderilen sandıklar ve paravanların kurulumları devam ediyor. Mevcutta AK Parti'nin 6, CHP'nin 3, MHP'nin 1 milletvekili bulunan Manisa'da 1 milyon 106 bin seçmen yarın vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gidecek. 3 bin 573 sandıkta oy kullanılması sonrası 17.00 itibariyle sandıkların açılmasına başlanacak. - MANİSA

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili 14 Mayıs Türkiye Manisa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title