Manisa'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesi Bayat Mahallesinde çıkan orman yangınıyla mücadele devam ederken, Soğukdere mevkisinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Manisa ili Soma ilçesi Soğukdere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal, 2 dozer ile ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.