Manisa'da Motosikletli Sürücü Omzundaki Papağanıyla Yolculuk Yaptı

MANİSA (İHA) – Manisa'da bir motosiklet sürücüsünün omzunda papağanıyla yaptığı yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet sürücüsü omzundaki papağanıyla yolculuk yaptı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden motosikletliyi gören sürücüler hayrete düştü. Sahibinin omzunda rahat bir şekilde seyahat eden papağan trafikte ilgi odağı olurken, papağının sahibine olan sadakati şaşırttı. - MANİSA