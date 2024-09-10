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Manisa'da Motosikletli Sürücü Omzundaki Papağanıyla Yolculuk Yaptı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet sürücüsü omzundaki papağanıyla yolculuk yaptı. Sahibinin omzunda rahat bir şekilde seyahat eden papağan trafikte ilgi odağı oldu.

MANİSA (İHA) – Manisa'da bir motosiklet sürücüsünün omzunda papağanıyla yaptığı yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet sürücüsü omzundaki papağanıyla yolculuk yaptı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyreden motosikletliyi gören sürücüler hayrete düştü. Sahibinin omzunda rahat bir şekilde seyahat eden papağan trafikte ilgi odağı olurken, papağının sahibine olan sadakati şaşırttı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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