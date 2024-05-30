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Manisa'da mevsimlik tarım işçilerine şiddetle mücadele bilgilendirmesi

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Birimi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerine 'Kadına El Kalkamaz!' ve 'KADES' broşürleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Birimi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerine "Kadına El Kalkamaz!" ve "Kades" broşürleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda tarım sezonun hareketlenmesiyle birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Manisa'ya gelen mevsimlik tarım işçilerine de Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Birimi ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilgilendirmelerde bulunuldu. Kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturulmasını amaçlayan ekipler tarım işçilerine, "Kadına El Kalkamaz!" ve "Kadın Acil Destek Sistemi (KADES)" broşürleri dağıttı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turgutlu Manisa KADES Çocuk Yerel Güncel Haberler

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