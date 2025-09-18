Haberler

Manisa'da Kuyu Kazma Çalışmasında Göçük: İki Kişi Toprak Altında Kaldı

Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kuyuda meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişilerin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

(MANİSA)- Manisa'nın Akhisar ilçesi İsaca Mahallesi'nde kuyu kazma çalışmasında meydana gelen göçükte iki kişi toprak altında kaldı. Manisa Valiliği, bölgeye sevkedilen arama kurtarma ekiplerinin toprak altında kalan iki kişinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi'nde kuyu kazma çalışması sırasında iki vatandaş toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 12.45'te meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye tam donanımlı arama-kurtarma araçları ve personeli yönlendirildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, toprak altında kalan iki kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
