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Manisa'da kurbanlıklar kesilmeye başlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manisa'da kurbanlıklar kesilmeye başlandı

MANİSA (İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

MANİSA (İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Belediyeler tarafından belirlenen kurban kesim yerlerine akın eden vatandaşlar, tekbir ve salavatlar eşliğinde kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kimi vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri keserken, kimileri ise profesyonel kasaplara hayvanlarını kestirdi. Büyükbaş hayvanların kesiminde kasaplar zaman zaman zor anlar yaşarken, kesimin ardından kurbanlıklar eşit olarak pay edilerek sahiplerine teslim edildi. - MANİSA

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