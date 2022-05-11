Manisa'da jandarma ekipleri engellilere unutulmaz bir gün yaşattı - Haberler

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Manisa'da jandarma ekipleri engellilere unutulmaz bir gün yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manisa'da jandarma ekipleri engellilere unutulmaz bir gün yaşattı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri engelli bireylerle bir araya gelerek hem sürücüler tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla tekerlekli sandalyelerine ve akülü araçlarına fosforlu bantlar yapıştırdı hem de ekip araçlarıyla gezdirerek unutulmaz bir gün yaşattı.

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri engelli bireylerle bir araya gelerek hem sürücüler tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla tekerlekli sandalyelerine ve akülü araçlarına fosforlu bantlar yapıştırdı hem de ekip araçlarıyla gezdirerek unutulmaz bir gün yaşattı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki engelsiz yaşam merkezlerini ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Jandarma ekipleri tarafından engellilere yönelik trafik kurallarına diğer yol kullanıcılarına oranla daha zor uyum göstermeleri, trafik kazalarında oransal olarak diğer yol kullanıcılarından daha fazla can kaybı riski taşımaları nedeniyle yayaların ve yolcuların uyması gereken genel trafik kuralları hakkında seminer verdi. Öte yandan sürücüler tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla tekerlekli sandalyelerine ve akülü araçlarına fosforlu bantlar yapıştıran jandarma ekipleri, ekip araçlarıyla da gezdirerek unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Engelli, Manisa, Yerel, Haberler

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